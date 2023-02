Altro che montatura, la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è reale: “Lui cerca ospitalità dagli amici”

Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è reale: “Lui cerca ospitalità dagli amici”

Non solo la crisi tra Fedez e Chiara Ferragni sarebbe conclamata, ma addirittura la situazione molto “più grave di quel che si possa immaginare”: è l’indiscrezione bomba lanciata da Vanity Fair, secondo cui il cantante avrebbe tentato di abbandonare il tetto coniugale.

“È molto peggio di quel che si pensi” ha rivelato una fonte vicina ai Ferragnez al magazine, che svela anche un altro dettaglio non di poco conto.

Fedez, a quanto scrive il giornale, nei giorni scorsi avrebbe addirittura “cercato ospitalità da amici, nel tentativo di raffreddare la rabbia di lei”.

Nessuno, però, si sarebbe preso la briga di ospitarlo per non essere coinvolto in quella che rischia di diventare la crisi coniugale dell’anno.

Il risultato? Lui dormirebbe sul divano, sempre come rivelato da Vanity Fair nei giorni scorsi, nell’attico della coppia a City Life, a Milano, in attesa di un chiarimento con la moglie.

I due, intanto, continuano a non commentare le voci sulla presunta crisi di coppia deflagrata dopo Sanremo. Sta di fatto, però, che Chiara Ferragni, in questi giorni impegnata con la Fashion Week di Milano, continua a mostrarsi sui social come se il marito non esistesse, mentre lui, ad eccezion fatta per il lancio del suo podcast e l’attacco nei confronti di Mario Giordano, non posta quasi più nulla.

Nessuna messinscena, dunque, come ipotizzato da diversi follower, secondo cui la coppia avrebbe giocato con i rumors per aumentare l’aspettativa in previsione della nuova stagione dei The Ferragnez, la cui messa in onda, però, sarebbe stata rimandata proprio a causa dei dissapori tra Fedez e Chiara Ferragni.

La crisi, dunque, non solo sarebbe reale, ma addirittura “più grave di quel che si possa immaginare” stando a quanto rivelato da una fonte vicina alla coppia.