Fedez furioso torna sui social e si scaglia contro il giornalista Mario Giordano: il botta e risposta

Le polemiche e le indiscrezioni dietro al bacio in diretta televisiva tra Fedez e Rosa Chemical non hanno alcuna intenzione di cessare. E dopo una lunga assenza dai social network, i rapper torna su Instagram con uno sfogo senza precedenti. A scatenare l’ira di Fedez ci ha pensato l’interesse di molti giornalisti nei confronti della sua vita privata, viste le tante voci che parlano di una crisi con Chiara Ferragni… Un interesse che lo ha mandato su tutte le furie.

l rapper, sempre attivissimo sui Instagram, da giorni è sparito dai radar e anche la Ferragni lancia messaggi contrastanti che hanno portato i loro tantissimi fan a pensare al peggio.

Fedez torna sui social ed è una furia. Ha deciso di rivolgersi ai suoi tanti follower cercando di spiegare quello che ha vissuto nelle ultime ore. “Oggi ho facilitato il lavoro di una giornalista d’inchiesta”, racconta il rapper. Fedez rivela che una giornalista Mediaset ha contattato tutti i suoi amici di infanzia per sapere se fosse omosessuale o se avesse qualcosa da nascondere. “Cara giornalista, io non sono omosessuale. Se lo fossi, lo direi. E credo che il lavoro del giornalismo d’inchiesta mal si concili con inchieste del ca**o tipo queste”, si sfoga. Corredando il video con la scritta provocatoria: “Le priorità del giornalismo. Fate schifo”. L’attacco duro alla trasmissione e al direttore, per la quale lavora la giornalista in questione, prosegue anche nella seconda storia.

Fedez parla e in sottofondo si sentono le voci dei figli, poi l’inquadratura cambia e si scorge l’inconfondibile arredamento della casa dei Ferragnez, apparsa milioni di volte nelle storie Instagram dei due. Fedez, dunque, è a casa sua.

Ma la cosa non si chiude qui. Il giornalista gli risponde sostenendo che nessuna giornalista della trasmissione “Fuori dal coro” è andata in giro a fare domande sulla sua vita personale. Eppure Fedez ci ha parlato direttamente, così nelle storie sbugiarda il giornalista Mario Giordano facendo sentire l’audio della telefonata tra Fedez e la giornalista. La donna dice espressamente “La mandiamo in onda a ‘fuori dal coro'”.

Si chiudono così le storie di Fedez, visibilmente alterato e scosso dalla situazione. Un Fedez, ci sentiamo di dire, un po’ diverso dal solito. Probabilmente provato da questi giorni del dopo Sanremo.