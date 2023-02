Chiara Ferragni rivela i suoi “momenti migliori”, ma di Fedez neanche l’ombra: “Forse non è mai esistito”

Chiara Ferragni rivela i suoi “momenti migliori”, ma Fedez non c’è

Continua la telenovela social su Chiara Ferragni e Fedez, i quali sarebbero in crisi dopo il bacio del rapper a Rosa Chemical nell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023.

Ad alimentare nuove voci sulla coppia è stata la stessa influencer che sul suo profilo Instagram ha svelato il “best of these days”, ovvero i momenti migliori che descrivono i suoi ultimi giorni.

Chiara Ferragni ha postato una serie di foto: dalla torta che i suoi collaboratori le hanno fatto dopo Sanremo alla nuova felpa fino al nuovo smalto. Di Fedez, però, neanche l’ombra così come accaduto negli ultimi giorni.

“Mi sta venendo il dubbio che Fedez non sia mai esistito” ha scritto un utente. “E anche oggi ci ritroviamo qui a scorrere tutte le foto alla ricerca di Fede” è il commento di un altro follower.

Di certo c’è che Chiara Ferragni ha di nuovo la fede nuziale, così come è ormai certo che i due non solo continuano a vivere sotto lo stesso tetto, ma si frequentano quotidianamente.

Motivo per cui sempre più follower ipotizzano che la crisi in realtà sia una messinscena per aumentare le aspettative in vista della nuova stagione della serie dei The Ferragnez.