“Chiara non indossa più la fede”: il dettaglio che preoccupa i fan della Ferragni e di Fedez

Il presunto litigio tra Chiara Ferragni e Fedez continua ad essere uno degli argomenti più dibattuti in Italia. La presunta crisi della coppia più social dello showbiz tiene banco tra fan e curiosi. L’ultimo dettaglio che confermerebbe la crisi è stato notato da diversi fan dell’influencer. In una delle sue ultime stories Chiara è infatti apparsa senza la fede. Per qualcuno sarebbe il segno inequivocabile della separazione imminente; altri invece hanno fatto notare che gli anelli erano stati tolti durante la settimana sanremese. Poi però, non sono più tornati al loro posto.

Intanto i diretti interessati, da diversi giorni, non confermano e non smentiscono le voci sulla crisi. Dalla fine di Sanremo, Fedez è praticamente sparito dai social. Nei giorni scorsi la coppia è stata paparazzata a Milano. Per qualcuno in procinto di entrare nell’ufficio legale per la separazione, per qualcun altro si trattava di uno psicoterapeuta. Ciò che è certo è che i volti di Chiara e Fedez sembravano tesi.

Infine c’è chi è convinto che si tratti tutto di una montatura, studiata ad arte per creare un nuovo centro d’interesse attorno a loro. Tutto materiale per la seconda stagione di “Ferragnez”, la serie Amazon Prime che racconta la loro vita dietro le quinte. Staremo a vedere.