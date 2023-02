Chiara Ferragni continua a ignorare Fedez, ma il rapper era con lei: il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Fedez e Chiara Ferragni insieme a una festa: la foto del papà del rapper

Chiara Ferragni continua a ignorare Fedez sui social, ma i due erano insieme a una festa di compleanno di un amico del figlio Leone: a “incastrare” la coppia è una foto pubblicata da Franco Lucia, il papà del cantante, sulle sue stories Instagram.

Nella giornata di ieri, domenica 19 febbraio 2023, l’influencer ha postato diverse immagini, sia sul suo profilo che tra le stories, che la ritraggono a pranzo con la mamma e le sorelle, ma anche impegnata in due feste di compleanno alle quali erano invitati i figli Leone e Vittoria.

In nessuna delle immagini postate da Chiara Ferragni c’è traccia di Fedez, dettaglio che ovviamente non è sfuggito ai follower della coppia, che continua a chiedersi se i due siano realmente in crisi o se sia tutta una messinscena per il lancio della seconda stagione dei The Ferragnez.

Certo è che, almeno in una delle due feste, i due erano insieme: in una foto postata tra le stories del suo profilo Instagram da Franco Lucia, il papà di Fedez, sullo sfondo si vedono proprio il cantante e Chiara Ferragni.

Un dettaglio che non è ovviamente sfuggito ai fan della coppia, sempre più perplessi per quanto sta accadendo tra i due dopo la presunta lite scoppiata dopo Sanremo.