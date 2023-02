Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni, arrivano le prime conferme: “Lui dorme sul divano”

Crisi tra Fedez e Chiara Ferragni: il cantante dorme sul divano

Dopo numerose illazioni dubbi, frutto anche del silenzio social dei due, arrivano le prime conferme sulla presunta crisi che Fedez e Chiara Ferragni starebbero attraversando dopo il Festival di Sanremo 2023.

Secondo quanto rivela Vanity Fair, infatti, fonti vicine alla coppia hanno dichiarato che il cantante in questi giorni dormirebbe sul divano.

La coppia, dunque, continua a condividere l’attico di City Life a Milano, come peraltro era già emerso da alcuni video postati da Fedez in cui si scagliava contro Mario Giordano, ma non il letto matrimoniale.

Si tratta della prima conferma del momento di difficoltà che i Ferragnez starebbero attraversando dopo le polemiche per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell’Ariston.

Il problema non sarebbe stato la performance, ma bensì l’eccessivo protagonismo di Fedez, che avrebbe finito per offuscare Chiara Ferragni, la quale ricopriva il ruolo di co-conduttrice nella kermesse musicale.

Che qualcosa tra i due non andasse lo si era capito dal silenzio social del cantante con l’influencer che, al contrario, ha continuato a postare foto e video della famiglia nelle quali però non appariva mai il marito.

D’altronde era stato lo stesso Fedez, in un’intervista realizzata prima del Festival di Sanremo, a confermare che quando i due non postano nulla è perché hanno litigato.