A pochi minuti dalla pubblicazione delle storie in cui Fedez si scaglia contro la trasmissione di Rete 4 Fuori dal Coro, mostrando il video in cui una presunta giornalista della trasmissione è al telefono con lui in relazione a domande sul suo orientamento sessuale, arriva tramite i social la risposta del programma, che smentisce di fatto un’inchiesta di questo tipo.

Lo fa con un messaggio che cita le parole dello stesso conduttore del programma: “Caro @fedez ti sei sbagliato. #Fuoridalcoro non ha mandato nessuna giornalista a fare domande sul tuo orientamento sessuale . Mi spiace deluderti ma questa settimana manderemo in onda come sempre inchieste sulla sanità, sulla sicurezza, sulle case occupate, e nessun servizio su di te. Per cui ti pregherei di rivolgere altrove le tue frasi insolenti”.

Fedez lo smentisce prontamente pubblicando un ulteriore video in cui l’interlocutrice al telefono ribadisce di essere un’inviata di Fuori dal Coro. Queste ultime storie sono state inizialmente cancellate dallo stesso Fedez, per poi ricomparire pochi minuti dopo.

Contattato da Fanpage.it, Mario Giordano ha sostanzialmente confermato quanto scritto dall’account di Fuori dal Coro, senza aggiungere altri dettagli, nemmeno in relazione alla presunta inviata della trasmissione Fuori dal Coro. Non ne specifica l’identità, ma alla domanda sul legame con il programma la definisce “scheggia impazzita”, lasciando intendere vagamente che la giornalista abbia preso iniziativa in autonomia.