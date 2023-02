Fedez torna sui social, ma il motivo fa infuriare i follower: “Non ce ne frega nulla”

Fedez torna sui social per sponsorizzare il suo podcast, follower infuriati

Fedez torna a farsi vivo sui social per sponsorizzare il suo nuovo podcast deludendo i follower che si aspettavano aggiornamenti sulla presunta crisi con Chiara Ferragni.

Il rapper, che dopo il Festival di Sanremo non ha quasi postato più nulla, se non il durissimo attacco nei confronti di Mario Giordano e un messaggio enigmatico, rimosso poco dopo, per la moglie Chiara Ferragni, nella tarda mattinata di martedì 21 febbraio 2023 è tornato postando una stories sul suo profilo Instagram in cui annunciava la partenza del suo nuovo podcast.

L’annuncio era contrassegnato dalla dicitura adv, vale a dire che si trattava di un contenuto sponsorizzato.

Ed è stato proprio questo dettaglio che ha fatto infuriare i follower del rapper: in molti, su Twitter, hanno sottolineato ancora una volta come sia Fedez che la moglie Chiara Ferragni in questi giorni non facciano altro che pubblicare contenuti sponsorizzati evitando di pubblicare foto della famiglia come hanno sempre fatto in passato.

“Guarda caso ora Fedez lancia il suo nuovo podcast, siamo pieni del vostro hype” commenta un utente sui social sottolineando come quella dei Ferragnez sia in realtà solamente una strategia per aumentare l’attenzione nei confronti della coppia.

“A me non frega niente del tuo podcast, della presunta crisi con tua moglie o di altro, a me manca vedere le storie con Leo e Vitto” ha scritto un altro follower.