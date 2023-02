“Due utenti su tre contro Fedez”: il popolo social si schiera nella crisi dei Ferragnez

Il popolo social ha deciso: nella presunta disputa tra Fedez e Chiara Ferragni, una diatriba che li vede contrapposti dopo l’ultima serata del Festival di Sanremo, due utenti su tre esprimono un parere negativo nei confronti del cantante, “reo” di aver rubato la scena alla sua compagna.

Galeotto fu il bacio con Rosa Chemical durante l’esibizione nella serata conclusiva della competizione, ma molti pensano che anche il suo podcast “Muschio Selvaggio” portato a ridosso dell’Ariston abbia contribuito ad oscurare le due serate da co-conduttrice dell’influencer.

“Registrate oltre 22K mentions (post originali su pagine pubbliche), a fronte di 752K interazioni (reazioni, commenti, condivisioni). Il sentiment verso la vicenda in generale è negativo al 64,23%. Il sentiment nei confronti dei protagonisti della polemica è anche quello in prevalenza negativo, anche se Fedez raccoglie le maggiori critiche, sia in termini assoluti che in termini percentuali. Nei suoi confronti esprimono parere negativo circa due utenti su tre (75%)”, emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos gli scambi online negli ultimi due giorni relativi alle stories Instagram con le quali Fedez ha attaccato Mario Giordano per una inchiesta di “Fuori dal Coro” sulla sua presunta omosessualità.

Anche la comunità Lgbtqi+ non ha gradito la posizione del cantante: “Tra i post più commentati infatti c’è anche quello della pagina Facebook Gay.it. Tra i quasi mille commenti, circa il 75% sono contro il rapper. In molti ritengono che Fedez stia cercando attenzioni e per questo abbia montato ad arte questa polemica, scagliandosi contro Mario Giordano e creando l’ennesimo caso mediatico». I dati dell’indagine sono chiari”.