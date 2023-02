“Io la tua calamità”: Fedez torna sui social, ma poi cancella tutto

Fedez torna su Instagram: “Io la tua calamità”. Poi cancella tutto

Dopo giorni di silenzio, Fedez è tornato per qualche minuto su Instagram. Solo qualche minuto perché poi ha cancellato tutto. In particolare il cantante nel corso della giornata di oggi, 17 febbraio 2023, ha pubblicato una storia con sfondo nero e la scritta: “Tu la mia calamita, io la tua calamità”. Appena cinque minuti dopo tutto è sparito. Riferimento alla moglie Chiara Ferragni? Presa in giro? Uscita ironica? Tentativo di fare pace? I tanti fan della coppia in questi minuti si sono scatenati sulle varie ipotesi.

I più attenti hanno poi segnalato che le parole scritte da Fedez fanno parte della sua canzone “Favorisca i sentimenti”. Quella cantata dall’artista all’allora fidanzata poco prima di chiederle le mano davanti a tantissimi fan presenti al suo concerto.

Intanto, dal Festival di Sanremo ad oggi le voci di una crisi tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni si sono fatte sempre più insistenti. Secondo molti, l’invadenza del cantante al Festival sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Chiara Ferragni infatti, non avrebbe perdonato al marito il fatto di essersi preso la scena più e più volte nel corso della kermesse in cui sarebbe dovuta essere lei al centro dell’attenzione mediatica e non solo.

Poi una volta terminato il Festival, dopo l’ormai famoso bacio con Rosa Chemical, lui è sparito dai social mentre la moglie ha continuato a postare foto e video ma mai in compagnia del marito… Infine i presunti tentavi di pace da parte di lui. Presunti perché nessuno dei due ha mai confermato o smentito la lite. E il gossip impazza…