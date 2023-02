Fedez non sembra più lui, la persona sorridente e irriverente che conoscevamo prima di Sanremo sembra sparita. Ad aver inciso, probabilmente, la presunta crisi con la moglie giusta proprio dopo il festival. Il rapper è riapparso sui social per presentare il suo nuovo podcast “Wolf” dedicato al mondo della finanza. Durante la diretta YouTube, però, l’artista ha dato un’impressione davvero poco convinta. Agitato, distratto e provato: così, il rapper milanese, in un momento in cui avrebbe dovuto tirare fuori il suo carisma e la sua personalità, cioè alla presentazione ufficiale del suo nuovo progetto personale, è stato tradito da un’emozione tale da farlo perfino balbettare più volte.

“Spero, nel podcast, di non balbettare come oggi, perché mi è presa una balbuzie incredibile” confessa Fedez a fine presentazione dove è apparso agitatissimo. L’ansia, però, non ha bloccato Fedez dal lanciare una frecciatina ai suoi haters.

“State tranquilli tutti perché non interromperò nessuno – specifica Fedez rivolgendosi a tutti quelli che lo accusano di parlare sopra gli altri – Vedrete questo grande sforzo che farò per non interrompere nessuno”.