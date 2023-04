Fedez e Chiara Ferragni, le ultime indiscrezioni sulla presunta crisi

La crisi, o presunta tale, tra Fedez e Chiara Ferragni sembra ormai acqua passata: eppure continuano a emergere indiscrezioni sul momento di difficoltà che la coppia avrebbe attraversato subito dopo il Festival di Sanremo.

Questa volta, infatti, è il settimanale Oggi a fornire nuovi elementi a supporto della presunta crisi vissuta dai Ferragnez.

Secondo il magazine, i due avrebbero firmato una sorta di tregua armata raggiungendo un accordo il quale prevede che “lei limiti le sue frequentazioni con alcuni esponenti di spicco legati al mondo del fashion”.

Il settimanale non fornisce ulteriori dettagli, ma c’è chi ha ipotizzato che il rapper, dal canto suo, abbia fatto lo stesso, il che spiegherebbe, ad esempio, la strana e improvvisa assenza di Luis Sal dal podcast Muschio Selvaggio.

Tuttavia c’è anche chi continua a sostenere che la presunta crisi non sia altro che una mossa di marketing per creare ancora più aspettative per la seconda stagione di The Ferragnez, che andrà in onda su Amazon Prime dal 18 maggio.

La serie, che racconta le vicende professionali e private di Fedez e Chiara Ferragni, inoltre, andrà in onda con una puntata speciale interamente dedicata a Sanremo, che verrà trasmessa dopo l’estate.