The Ferragnez 2, la reazione dei follower all’annuncio di Fedez e Chiara Ferragni

L’annuncio di Chiara Ferragni e Fedez sull’uscita di The Ferragnez 2 ha scatenato la reazione dei follower, alcuni dei quali hanno criticato duramente la coppia.

Molti utenti, infatti, si sono scagliati contro l’influencer e il rapper accusandoli di aver finto la loro crisi per aumentare le aspettative proprio nei confronti della serie, che racconta la loro vita privata e professionale.

Oltre alle puntata della seconda stagione, in onda su Amazon Prime a partire dal 18 maggio, infatti, dopo l’estate è stato annunciato anche uno speciale su Sanremo 2023, che ha visto Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice e durante il quale i due avevano discusso sul palco dell’Ariston dopo il bacio di Rosa Chemical a Fedez.

Proprio dopo quel bacio, che aveva provocato la reazione di Chiara Ferragni, erano iniziate a circolare le indiscrezioni che volevano Fedez e l’influencer in crisi, voci alimentate anche da un periodo di assenza di entrambi dai social.

Ora, dopo l’annuncio dell’uscita di The Ferragnez 2 e quello dello speciale su Sanremo 2023, alcuni dei follower rinfacciano alla coppia di aver architettato il tutto proprio per permettere alla serie di avere successo.

“Un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo… era già tutto scritto” si legge tra i commenti sotto il post di Chiara Ferragni e Fedez.

E ancora: “Ecco a che cosa è servita la pagliacciata di Sanremo”. Un altro utente scrive: “Guarda caso un episodio speciale su Sanremo… non era per niente tutto architettato”.

“Era tutto programmato” è un altro dei commenti che si leggono. “Tutta quella manfrina per arrivare a questo” scrive un’altra fan della coppia.

Insomma, ancora una volta i due sono finiti sulla graticola social, ma, come spesso accaduto in passato, tutto questo non fa ancora una volta che aumentare l’attenzione nei confronti della coppia e dei loro progetti.