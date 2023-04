The Ferragnez 2 quando esce: ecco quando andrà in onda su Amazon Prime

Dopo le indiscrezioni sulla presunta crisi della coppia e la conseguente decisione di interrompere le riprese del reality, Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato quando esce la seconda stagione dei The Ferragnez, la serie in onda su Amazon Prime che racconta la loro vita privata e professionale.

Ad annunciare la data di uscita dei The Ferragnez 2 sono stati i diretti interessati con un post congiunto pubblicato sui rispettivi profili Instagram: il reality, dunque, sarà disponibile su Amazon Prime a partire dal 18 maggio. Non solo: dopo l’estate verrà trasmesso un episodio speciale interamente dedicato a Sanremo 2023, che ha visto Chiara Ferragni nel ruolo di co-conduttrice e dove, secondo i rumors circolati all’epoca, i due avrebbero litigato in seguito al bacio di Rosa Chemical al rapper avvenuto nel corso dell’ultima serata del Festival.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

“È arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo, il 18 maggio esce la seconda stagione di The Ferragnez La Serie – si legge nel post – È dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo. Sarà un rollercoaster di emozioni”.

L’annuncio, dunque, smentisce definitivamente l’ipotesi che i due, a causa di una crisi, avessero chiesto ad Amazon Prime di interrompere le riprese della serie, la cui data d’uscita dunque sarebbe slittata a data da destinarsi.

Non solo: l’annuncio della data d’uscita, fissata per il 18 maggio, e la realizzazione dell’episodio speciale su Sanremo in onda dopo l’estate rafforzano le ipotesi fatte all’epoca da alcuni follower, i quali sostenevano che la coppia avesse “giocato” sulle voci riguardanti la loro crisi proprio per creare ancora di più aspettativa nella seconda stagione della serie, “obbligando” così i fan a vedere i nuovi episodi di The Ferragnez 2 per scoprire cosa sia realmente accaduto durante il Festival di Sanremo 2023.