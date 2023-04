Chiara Ferragni (senza Fedez) mostra il nuovo super attico in City Life: il video

Chiara Ferragni, attraverso alcune foto e un breve video, ha mostrato in anteprima la nuova casa in cui andrà a vivere coi figli e col marito. Si tratta di un super attico poco distante dall’attuale abitazione, sempre in zona City Life, a Milano. Nel video si vede il camino, nel soggiorno non ancora arredato, una imponente scala a chiocciola e l’affaccio sul terrazzo. Con la influencer c’era la sorella Valentina ma non Fedez. Il trasloco della famiglia è previsto tra agosto e settembre.

La decisione di trasferirsi in un altro appartamento più grande risale alla nascita di Vittoria, 2 anni, la seconda genita della coppia più invidiata di Italia e sorellina di Leone. C’è bisogno di più spazio ed ecco dunque prendere forma il superattico dove i lavori sono iniziati lo scorso anno e procedono meno velocemente del previsto, visto che, secondo qualcuno, sarebbero dovuti finire nella primavera del 2023. Ma si sa come vanno queste cose.

Nel sopralluogo odierno Chiara Ferragni è apparsa tutt’altro che turbata mentre svela ai suoi followers il meraviglioso panorama sulla Fiera di Milano e gli immensi spazi delle stanze da cui pendono ancora i fili dell’elettricità e la sinuosa scala a chiocciola. I pavimenti non sono ancora pronti. Si intravede invece la sagoma del camino, davanti al quale la Ferragni posa sorridente e “vittoriosa”, prima del selfie con la sorella minore Valentina. Fedez non c’è ma tant’è.