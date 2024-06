Fedez apre un canale OnlyFans: “Tutti dicono che devo ripulirmi l’immagine e io ‘tac’ faccio il canale”

Fedez apre un canale OnlyFans: “Tutti dicono che devo ripulirmi l’immagine”

Fedez apre un canale OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento: a rivelarlo è stato Giuseppe Cruciani nel corso del programma radiofonico La Zanzara.

Il conduttore, infatti, ha rivelato di aver ricevuto un messaggio WhatsApp che ha letto in diretta: “Volevo dirti una novità in anteprima, nulla di grave. Volevo dirti che ho deciso di aprirmi un OnlyFans. Volevo dirlo prima a te perché so che ci tieni a queste cose”.

“Lo dico prima a te che ai miei genitori” ha scherzato il cantante con il conduttore che ha così replicato: “Ah meno male, pensavo mi volessi dire che avevi intenzione di scrivere un libro sulla Lucarelli. No no, OnlyFans va benissimo. Anzi, ora che ci penso. OnlyFans che vuol dire?”.

Fedez, quindi, spiega così i motivi che lo hanno spinto ad aprire il canale: “Ho chiuso una collaborazione con i ragazzi di OnlyFans in America e apro un canale. Però fa ridere perché tutti mi consigliano che devo ripulirmi l’immagine e io ‘tac’ faccio il canale”.

Cruciani gli chiede se pubblicherà contenuti espliciti: “Ma no, niente sesso esplicito, a parte che molti negli Stati Uniti lo usano per parlare dei c….i loro, ma poi più in generale quando tutti ti dicono di fare una cosa, non so perché, ma a me viene voglia di fare l’esatto contrario”.