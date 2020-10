Federico Fashion Style festeggia il compleanno in un locale, l’accusa: “Non rispettate regole anti-Covid”

Federico Fashion Style, il compleanno festeggiato in un locale a Roma scatena polemiche: “Non rispettate regole anti-Covid”

Federico Fashion Style ha festeggiato alla grande il suo compleanno, tema rigorosamente animalier. Il parrucchiere dei vip ha soffiato 31 candeline e, per l’occasione, ha organizzato una festa con amici in un noto locale della capitale, una cena con musica, tra balli e canti, immersi in una scenografia particolare che sembrava riproporre una piccola giungla. Come ha poi spiegato il parrucchiere dei vip nelle sue Instagram Stories, la festa avrebbe dovuto essere ancora più sfarzosa, ma causa Covid ha preferito ridimensionarsi. Eppure è proprio tramite le sue storie e foto Instagram che Federico Fashion Style è stato prontamente accusato dal popolo del web: dalle immagini mostrate, il locale appare gremito di persone, dove nessuno indossava la mascherina e tutti ballavano troppo vicino. Guest star della serata anche Valeria Marini. Su Instagram, il parrucchiere dei vip ha condiviso tantissime storie che inquadrano i suoi invitati, tutti molto vicini tra loro e senza l’opportuna mascherina.

