Antonella Mosetti litiga con Federico Fashion Style: “Persi tutti i capelli”. Lui: “Mi devi 600 euro”

Il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style, torna protagonista delle cronache rosa. Il noto acconciatore, che qualche giorno fa è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, è stato accusato da Antonella Mosetti durante la trasmissione “Live – Non è la d’Urso”: “Ti ho lanciato io nel mondo dei vip, non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli”. La risposta dell’hairstylist non è tardata ad arrivare: “Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai”.

“Io propongo un cambiamento a una donna in base alla consulenza che vado a fare. Ma prima c’è un preventivo. Il Codacons mi ha segnalato alla polizia perché loro vorrebbero che nel listino prezzi mettessi da… a…, ma la legge questo non lo chiede. La multa? Se ne stanno occupando i miei legali”. A Live – Non è la d’Urso Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style, ha spiegato anche per quale motivo è stato multato.

In collegamento anche un’altra cliente insoddisfatta dal trattamento del salone di Federico. Si tratta di Chiara Facchetti, che si è vista arrivare un conto da 3550 euro per fare delle extension. Anche in questo caso, il parrucchiere ha dovuto difendersi: “Come per tutte le clienti, anche a lei era stato fatto un preventivo – ha spiegato – quindi sapeva quanto avrebbe speso, le cose costose vanno pagate”.

Leggi anche: 1. “Federico Fashion Style positivo al Covid ma nessuno ha avvisato noi clienti” / 2. Federico Fashion Style, anche la figlia di 3 anni positiva al Coronavirus / 3. Conto esorbitante al salone di Federico Fashion Style: la cliente non vuole pagare. Arriva la polizia / 4. Federico Fashion Style, conto da 5mila euro: un’altra cliente si rifiuta di pagare, arriva la polizia

