Federica Pellegrini: “Con mio marito è un momento molto difficile”

“Stiamo andando verso il terzo anno di matrimonio, ma questo momento è molto difficile”. Lo dice Federica Pellegrini a proposito del rapporto con il marito Matteo Giunta, sposato tre anni fa e padre di loro figlia Matilde, nata il 3 gennaio 2024.

L’ex campionessa olimpica di nuoto ne ha parlato durante la puntata del programma tv Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 26 gennaio 2025.

Le difficoltà nel rapporto con Giunta – confida Pellegrini – derivano proprio dall’esser diventati genitori: “Ci manchiamo”, dice Federica. “Non c’è tempo neanche di fare una cena da soli, bisogna incastrare tante cose”.

“Abbiamo messo lei prima di tutto”, spiega l’ex nuotatrice azzurra parlando della figlia: “Cerchiamo di toglierle meno tempo possibile e a volte ci rendiamo conto che per un momento nostro passano anche mesi. Riusciamo una volta al mese e questo ci manca, recupereremo con gli interessi”.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, Pellegrini torna a parlare anche della bulimia di cui ha sofferto durante gli anni dell’adolescenza: “Ci ho messo 2-3 anni per superarlo perché ho avuto la forza di chiedere aiuto”, dice.

“Più si allungano i tempi per alzare la mano e chiedere aiuto – osserva – e più serve tempo per uscirne. Da quando avevo 16 anni ho sempre avuto una psicologa che mi ha seguito in ogni fase della vita anche fuori dalla vasca”.

