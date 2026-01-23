Icona app
Gossip
Gossip

Federica Pellegrini e Matteo Giunta contro i genitori che mandano figli a scuola con la febbre: “Pezzi di me**a”

Credit: Matteo Giunta Instagram

Lo sfogo social della coppia

di Niccolò Di Francesco
Durissimo sfogo social di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, che si sono scagliati contro quei genitori che mandano i figli a scuola con la febbre. L’ex nuotatrice, infatti, in una stories su Instagram: “Mi scuso con tutte le persone che stavano lavorando da tempo a impegni che questa settimana ho dovuto cancellare. Settimana difficile, molto…”. L’ex atleta, che è incinta del suo secondo figlio, evidentemente è stata impossibilita a partecipare agli eventi programmati perché influenzata. Un virus che potrebbe essere entrato nella casa Pellegrini-Giunta attraverso la figlia Matilde, che ha appena compiuto due anni e frequenta l’asilo.

L’indizio arriva da Matteo Giunta, marito di Federica Pellegrini, che sui social ha scritto: “Mi rivolgo a quei genitori che mandano i propri figli febbricitanti all’asilo. Siete degli irresponsabili pezzi di m***a”. Uno sfogo durissimo condiviso anche dalla stessa Pellegrini. L’ex nuotatrice, infatti, nel messaggio social di cui sopra ha aggiunto: “Sottoscrivo le parole di mio marito”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca