Gossip
Gossip

Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio a sorpresa

Credits: AGF e Instagram

Dopo la nascita di Matilde, quasi due anni fa, l'ex campionessa di nuoto e il marito Matteo Giunta aspettano un'altra femmina: "Inaspettata, come le sorprese più belle"

di Marco Nepi
Federica Pellegrini è incinta per la seconda volta: dopo Matilde, aspetta un’altra figlia femmina. Lo ha annunciato a sorpresa la stessa ex campionessa di nuoto con un post su Instagram nel mattino di oggi, venerdì 19 dicembre.

Pellegrini ha pubblicato una foto in bianco e nero in primo piano della sua pancia, sulla quale sono appoggiate le sue mani e le mani destre di suo marito, Matteo Giunta, e della loro primogenita Matilde, nata il 3 gennaio 2024. “Piovono Polpette”, si legge nel post, accompagnato dalle emoji di due cuori. “Inaspettata, come le sorprese più belle…”, aggiunge l’ex nuotatrice. “Ti aspettiamo piccolina…”.

E dire che lo scorso aprile, in un’intervista al Corriere della Sera, la campionessa olimpica aveva parlato così di un’eventuale seconda gravidanza: “Per adesso non ci penso minimamente. Tutte le illazioni sulle mie presunte pance sono false”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88)

“E poi prima fatemi uscire dal tunnel: Matilde è già bella tosta, molto più di me, caratterialmente è parecchio forte e questo non mi dispiace, ma richiede molte energie”, aveva aggiunto.
Pellegrini non ha fatto mistero di aver vissuto un periodo difficile dopo la nascita della figlia. “Sono stata vicina alla depressione”, aveva confidato in quella stessa intervista. “Credo sia iniziato tutto da un parto così complicato. Si è scoperto che era questo ‘baby blues’, che per fortuna non è mai sfociato in una depressione post partum, ma è appena un gradino sotto”.

E ancora: “La genitorialità è un percorso molto potente. Dall’inizio fino ad adesso, che Matilde ha quasi due anni, mi hanno detto: sarà sempre più complicato. Però è stato bello, molto”.

L’ex nuotatrice non aveva nascosto nemmeno qualche difficoltà nel gestire insieme la genitorialità e il rapporto con il marito: è un percorso “non sempre facile, anche tra di noi”, aveva detto.

Ora la famiglia è pronta ad allargarsi. Matilde presto avrà una sorellina. Una bella sorpresa per Pellegrini, 37 anni, e per Giunta, 43, suo ex allenatore, sposato nel 2022 a Venezia.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
