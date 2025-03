Federica Pellegrini e il curioso escamotage per sfuggire ai paparazzi: “Lo nascondevo nel bagagliaio”

Federica Pellegrini e il curioso escamotage per sfuggire ai paparazzi

Membro del Comitato Olimpico Internazionale e prossima a entrare nella Swimming Hall of Fame, Federica Pellegrini si è raccontata in un’intervista a tutto tondo sulla Gazzetta dello Sport.

Tra le varie cose, l’ex campionessa ha parlato anche del rapporto con il suo attuale marito, Matteo Giunta, e di come all’inizio della relazione cercava di tenere nascosta la loro relazione.

“A Verona lo nascondevo nel bagagliaio per sfuggire ai paparazzi appostati fuori dalla piscina. Siamo stati bravi e sempre professionali. Lui anche troppo, finché non è stato sicuro che potesse essere una cosa seria, se l’è tirata tantissimo” ha rivelato Federica Pellegrini.

Sulla figlia Matilde, il desiderio di entrambi è che si appassioni a uno sport, non necessariamente il nuoto: “L’abbiamo messa in acqua subito perché le passioni vanno tramandate. Ma l’importante è che faccia sport. Matteo spera nel tennis o nella pallavolo. Sul nuoto sono divisa: mi ci vedo in tribuna a tifare per lei, ma so anche quanto sarebbe pesante essere ‘la figlia di’”.