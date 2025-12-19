Belen Rodriguez attraversa un periodo difficile, tanto che i suoi familiari vorrebbero convincerla a fare rientro nella sua terra d’origine, l’Argentina, per trascorrere un po’ di tempo circondata dall’affetto dei cari e ritrovare equilibrio e serenità.

A scriverlo è il settimanale Oggi, secondo cui i genitori di Belen – mamma Veronica e papà Gustavo – avrebbero confidato agli amici più stretti di voler intervenire in prima persona per il bene della figlia. “È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina lontano da tutto e tutti”, si legge sul magazine.

Anche la sorella Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias sarebbero convinti che tornare per un po’ a casa potrebbe farle bene. Tutta la famiglia, insomma, starebbe cercando “di fare quadrato attorno alla showgirl, che sta vivendo un momento di fragilità e di esposizione”, scrive Oggi.

Poche settimane fa la showgirl si è scusata per essersi presentata a un evento di Vanity Fair dopo un’eccessiva assunzione di psicofarmaci. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, nei giorni scorsi Belen avrebbe trascorso un “weekend di eccessi” a Saint Moritz con l’amica Claudia Galanti, segnato anche da un momento di tensione con Chiara Ferragni.

Adesso i suoi familiari pare vogliano farle sentire il proprio affetto e tenerla lontano dai riflettori e dal clamore mediatico che la circonda. “La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, racconta chi le sta vicino.