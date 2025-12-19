Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 13:41
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

Periodo difficile per Belen Rodriguez: “I suoi familiari vorrebbero riportarla in Argentina”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Nei giorni scorsi sono emerse indiscrezioni su un "weekend di eccessi" a Saint Moritz con l’amica Claudia Galanti, segnato anche da un momento di tensione con Chiara Ferragni

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Belen Rodriguez attraversa un periodo difficile, tanto che i suoi familiari vorrebbero convincerla a fare rientro nella sua terra d’origine, l’Argentina, per trascorrere un po’ di tempo circondata dall’affetto dei cari e ritrovare equilibrio e serenità.

A scriverlo è il settimanale Oggi, secondo cui i genitori di Belen – mamma Veronica e papà Gustavo – avrebbero confidato agli amici più stretti di voler intervenire in prima persona per il bene della figlia. “È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina lontano da tutto e tutti”, si legge sul magazine.

Anche la sorella Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias sarebbero convinti che tornare per un po’ a casa potrebbe farle bene. Tutta la famiglia, insomma, starebbe cercando “di fare quadrato attorno alla showgirl, che sta vivendo un momento di fragilità e di esposizione”, scrive Oggi.

Poche settimane fa la showgirl si è scusata per essersi presentata a un evento di Vanity Fair dopo un’eccessiva assunzione di psicofarmaci. Secondo alcune indiscrezioni, inoltre, nei giorni scorsi Belen avrebbe trascorso un “weekend di eccessi” a Saint Moritz con l’amica Claudia Galanti, segnato anche da un momento di tensione con Chiara Ferragni.

Adesso i suoi familiari pare vogliano farle sentire il proprio affetto e tenerla lontano dai riflettori e dal clamore mediatico che la circonda. “La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”, racconta chi le sta vicino.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio a sorpresa
Gossip / Natale di tensione in casa Totti: “I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller”
Gossip / Andrea Delogu fotografata mentre bacia un uomo (e non è Nikita Perotti)
Ti potrebbe interessare
Gossip / Federica Pellegrini è incinta: l’annuncio a sorpresa
Gossip / Natale di tensione in casa Totti: “I figli snobbano Noemi Bocchi, lui è geloso di Bastian Muller”
Gossip / Andrea Delogu fotografata mentre bacia un uomo (e non è Nikita Perotti)
Gossip / Alvaro Morata e Alice Campello divorziano? I rumors: "Lui vuole separarsi"
Gossip / Dramma per Raffaella Fico e Armando Izzo, perso il bambino che aspettavano
Gossip / Romina Power: "Al Bano? Lo amo ancora. Ylenia è viva, le indagini non sono state fatte bene"
Gossip / Rocío Munoz Morales e Stefano De Martino sono una coppia? Roberto Alessi: "Non stanno insieme"
Gossip / Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: lei posta la prima foto insieme sui social
Gossip / Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: “Legame puro, non finirà con Ballando con le Stelle”
Cinema / Raoul Bova: "Non ho ceduto al ricatto e sono rimasto solo"
Ricerca