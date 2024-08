Fabrizio Corona replica a Oliviero Toscani: “Io mafioso? La tua malattia non giustifica le tue parole”

Fabrizio Corona replica a Oliviero Toscani: “La tua malattia non giustifica”

Fabrizio Corona replica alle parole di Oliviero Toscani, che aveva tirato in ballo l’ex paparazzo affermando: “L’italianità è Fabrizio Corona, è imbrogliona, mafiosa”.

Attraverso una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, Corona ha così replicato al fotografo: “Parlo ad Oliviero Toscani davvero con il cuore in mano e con lo spirito critico che muove le persone intelligenti. Caro Oliviero la tua malattia non giustifica tutto, soprattutto non giustifica le tue parole”.

“La parola ‘mafioso’ non si usa con leggerezza – continua l’ex paparazzo – Io per le parole ho pagato e ancora oggi pago facendomi sospendere gli account da cui comunico senza parlare della galera che ho fatto oppure delle tasse che ho pagato anche per permettere al sistema sanitario di pagare la tua degenza. Magari quando pensi alle metafore non scomodare me ma guarda chi ti pagava le campagne di maggior successo. Quella forse è l’italianità a cui fai riferimento? Caro Oliviero appassionati a Sinner sul quale continuo ad avere il mio pensiero. Un caro abbraccio e un affettuoso saluto”.

In un’intervista al Corriere della Sera, in cui aveva rivelato di avere un male incurabile, infatti, Oliviero Toscani aveva rivelato di vedere spesso i match del tennista Jannik Sinener in tv. Aggiungendo, poi, una considerazione sull’atleta: “Mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no. Non lo fotograferei mentre gioca a tennis. Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo. Devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità. Sinner non è italiano. L’italianità è Fabrizio Corona, è imbrogliona, mafiosa”.