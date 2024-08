Oliviero Toscani: “Sinner non è italiano. L’italianità è imbrogliona e mafiosa, come Corona”

Oliviero Toscani: “L’italianità è imbrogliona e mafiosa, come Corona”

Nell’intervista in cui ha rivelato di avere un male incurabile, il fotografo Olivero Toscani si è scagliato contro Fabrizio Corona.

Al Corriere della Sera, infatti, Toscani aveva rivelato di vedere spesso i match del tennista Jannik Sinener in tv. Aggiungendo, poi, una considerazione sull’atleta: “Mi dà sollievo nella vita. Ora sono tutti gelosi e invidiosi di lui: tipico degli italiani. Imparerà presto chi sono i veri amici e chi no. Non lo fotograferei mentre gioca a tennis. Si vede dallo sguardo che è un ragazzo profondo. Devi fermare quell’attimo lì negli occhi, esprime onestà e capacità. Sinner non è italiano. L’italianità è Fabrizio Corona, è imbrogliona, mafiosa”.

Nella stessa intervista il fotografo aveva rivelato di avere un male incurabile, l’amiloidosi: “In un anno ho perso 40 chili. Neppure il vino riesco più a bere: il sapore è alterato dai medicinali”.

“Certo che vivere così non mi interessa. Bisogna che chiami il mio amico Cappato. lo conosco da quando era un ragazzo. Ogni tanto mi vien voglia. Gliel’ho detto già una volta e lui mi ha chiesto se sono scemo” aveva aggiunto Olivero Toscani.

Toscani, poi, aveva affermato di non voler essere ricordato per una singola foto ma per “l’insieme, per l’impegno. Non è un’immagine che ti fa la storia, è una scelta etica, estetica, politica da fare con il proprio lavoro”.