Fabrizio Corona replica a Fedez: “Ecco perché sono ossessionato da te”

Non si è fatta attendere la replica di Fabrizio Corona a Fedez dopo che quest’ultimo, nel corso del podcast Muschio Selvaggio che vedeva ospite Belen Rodriguez, aveva dichiarato che l’ex paparazzo lo odiava ed era ossessionato da lui.

“Tu sai che il tuo ex mi odia? È ossessionato da me” aveva affermato il cantante con la showgirl argentina che aveva replicato: “Sei più tatuato di lui, è per questo che è invidioso”.

“Ce l’ha un po’ con tutti, gli piace rompere le palle per fare parlare di sé. È un modo per fare notizia. Una strategia che non ha mai abbandonato” aveva poi aggiunto Belen Rodriguez.

Poco dopo, attraverso i social, è arrivata la risposta di Fabrizio Corona: “Allora, partiamo dal presupposto che non ce l’ho con nessuno. Piuttosto mi disgusta un sistema, un meccanismo, diciamo una ‘bolla’”.

“Volente o nolente, caro Federico – ha aggiunto Corona – tu sei entrato a pieno titolo nella suddetta bolla, se non ti volessi bene non te lo direi nemmeno. È chi butta via il proprio talento che mi fa incazzare, quindi come fai tu, esercito il mio diritto a dire la mia sui miei social sui quali vedo che sei ben informato”.

“Ultima cosa, i tatuaggi li avevo da quando tu probabilmente hai imparato a camminare. Un abbraccio e rimettiti in forma”.

In un’altra storia pubblicata sempre su Instagram, poi, Corona ha aggiunto in riferimento al processo che si terrà nei suoi confronti con l’accusa di aver diffamato Fedez e Chiara Ferragni definendoli “ebeti”: “A processo te lo spiego meglio. Non vedo l’ora di conoscere la Ferry…”.