Fabrizio Corona e l’ecografia del figlio: “Nascerà il 25 dicembre, d’altronde è figlio di Dio”. Poi bestemmia

Fabrizio Corona e l’ecografia del figlio: “Nascerà il 25 dicembre”

Fabrizio Corona riesce a far parlare di sé anche quando parla dell’ecografia del suo figlio in arrivo, frutto dell’amore con Sara Barbieri.

In una stories su Instagram, infatti, l’ex paparazzo ha chiesto alla compagna di rivelare quando sarebbe nato il loro figlio. “25 dicembre, ci farà questo regalino” ha risposto la modella.

“Beh, d’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno” ha replicato Fabrizio Corona, che poi ha chiuso il video con una sonora bestemmia.

Fabrizio Corona e Sara Barbieri sono fidanzati dal 2021. Crisi confermata anche dallo stesso Corona che in un’intervista a Chi aveva dichiarato: “Nelle coppie ci sono sempre alti e bassi. A dicembre abbiamo litigato e non ci siamo visti per un mese e mezzo. Poi ci siamo chiariti e siamo ripartiti”.

I due ora aspettano il loro primo figlio, il secondo per l’ex paparazzo che è già papà di Carlos Maria, avuto con l’ex compagna Nina Moric.