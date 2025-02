L’avvocato di Corona: “La diffida di Chiara Ferragni? Fabrizio andrà avanti”

La diffida di Chiara Ferragni a Fabrizio Corona non fermerà l’ex paparazzo: è quanto dichiarato dal legale di Corona, Ivano Chiesa.

L’influencer, infatti, ha inviato tramite i suoi legali una diffida nei confronti di Corona e una richiesta di oltre 1 milione di euro in base a un accordo di riservatezza che sarebbe stato firmato tra le parti nel 2023.

Interpellato dall’Adnkronos, tuttavia, l’avvocato di Fabrizio Corona precisa: “Ne prendiamo atto. Io di solito diffide non ne faccio. Fabrizio ha detto che andrà avanti, se poi lei ci farà una causa sarà un giudice a decidere se abbiamo ragione noi oppure no”.

“Esiste un ‘patto di silenzio’ ma era legato a una vecchia querela di quando ancora Chiara e Federico erano i ‘Ferragnez’ e che non c’entra nulla con quello che è successo adesso. Come ha detto giustamente Fabrizio ‘per tutelare una privacy bisogna avercela una privacy – aggiunge il legale – hai messo in piazza tutta la tua vita sentimentale, compresa l’ecografia dei tuoi bambini, adesso cosa vuoi?’ Un conto è non pubblicare questioni relative alla vita privata e un conto è la cronaca”.

L’ex paparazzo aveva promesso di raccontare “la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”.