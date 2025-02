Sabrina Ferilli finisce nel mirino di Fabrizio Corona: “Finta donna emancipata, parlerò anche di te”

Sabrina Ferilli finisce nel mirino di Fabrizio Corona

Dopo Chiara Ferragni e il presunto tradimento ai danni di Fedez con Achille Lauro, ora Fabrizio Corona mette nel mirino anche l’attrice Sabrina Ferilli.

L’interprete, infatti, ha mostrato il suo apprezzamento per le parole con le quali Achille Lauro ha commentato la vicenda Fedez-Ferragni dichiarando: “Cerco di lasciare il gossip a chi ha solo questo per esistere. Lo trovo qualcosa che non mi rispecchia. Si parla della violenza sulle donne e bisogna rendersi conto che questo non è tanto diverso”.

Dopo aver replicato allo stesso Achille Lauro affermando che “il gossip è quello che la politica del nostro paese fa quotidianamente. Parlare di violenza sulle donne è la solita retorica woke che quelli come te, che vanno con le donne sposate, usano per pulirsi l’immagine”, l’ex paparazzo si è scagliato contro Sabrina Ferilli.

In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, Corona ha scritto: “Sabrina Ferilli, donna finta emancipata, simbolo della nuova sinistra ricca, radical chic, snob, che cavalca la cultura woke e i diritti lgbt per fare l’intellettuale di sto c***o, è una donna di 60 anni completamente rifatta che sembra una maschera, mantenuta da anni da Flavio Cattaneo, multimilionario che ha rubato alla moglie (foto e scoop mio), che fa solo cinepanettoni e che per lavorare fa la lecca*** della De Filippi, (umiliandosi tutti i sabato sera credendo di essere simpatica”.

“È la storia della nostra comunicazione, da giovani erano e facevano cose, poi da grandi entrate nell’ olimpo del potere col dio denaro rinnegano il passato. Sono tutte uguali. Sono tutte il simbolo della grande menzogna che vi raccontano da tempo” ha aggiunto l’ex paparazzo.

Corona, poi, ha promesso che nella puntata di Falsissimo prevista per il 10 febbraio, in cui ha promesso di raccontare i presunti tradimenti di Chiara Ferragni con Achille Lauro e anche “la mogliettina perfetta che sei, quante stronzate racconti da 15 anni, tutti i dettagli del tuo circolino, i tuoi affari sporchi e l’amore reale che però hai vissuto tradendolo costantemente”, si occuperà anche di Sabrina Ferilli e della “violenza sulle donne che lei faceva negli anni 2000”.

“Ovviamente è tutto documentato e legato al tema della puntata: il vero amore di Chiara” continua l’ex paparazzo, che poi si rivolge direttamente all’attrice: “Diffidami pure. Come Chiara, come Ignazio. Anche tu hai solo un modo per fermarmi”.