Eros Ramazzotti, nuova fidanzata? Beccati al mare, ecco chi è lei | FOTO

Eros Ramazzotti, vacanza a Miami con la nuova fidanzata: ecco chi è

Secondo quanto riporta il settimanale Chi, Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, con la quale ha avuto i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, il cantante romano è stato sorpreso in vacanza a Miami con un’altra donna.

Con Marica Pellegrinelli l’amore è finito a luglio e oggi Eros Ramazzotti sembra proprio che ne abbia trovato un altro.

Dalle anticipazioni del settimanale di Alfonso Signorini, si apprende che il cantante stia trascorrendo dei giorni di vacanza negli Stati Uniti con Valentina Bilbao, una pittrice venezuelana fan di Eros.

Sul sito di TgCom24 si legge: “l primo passo lo ha fatto Valentina. Sulla spiaggia di Miami è andata da Eros Ramazzotti e gli ha raccontato la sua storia, fa la pittrice e mentre dipinge ama ascoltare la musica del cantante italiano”.

Eros Ramazzotti smentisce su Instagram

Eros Ramazzotti però dal suo profilo Instagram smentisce il flirt con la pittrice Valentina Bilbao. In un post pubblicato sul social il cantante romano scrive: “Possibile che uno non può scambiare due chiacchiere con una amica che subito parte il tran tran del gossip? Io sono sempre più sconcertato dalla piattezza di questa era allucinante, molto preoccupato per i giovani e i miei figli. Vivere e crescere nelle falsità sarà il male del presente e del futuro. Che qualcuno ci aiuti “.

Potrebbero interessarti Elettra Lamborghini non vota Lega: lo rivela lei stessa in un tweet Belen Rodriguez posta una fotografia sui social, i fan: “Sei incinta?” Michelle Hunziker scrive una dedica Silvia Toffanin: spunta un retroscena sul loro rapporto

Leggi anche:

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli news: la reazione del cantante alle foto della ex con il nuovo compagno