Altro che gelo, Emma Marrone a pranzo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la foto diventa virale

Emma Marrone a pranzo con Stefano De Martino e Belen Rodriguez

Altro che gelo, i rapporti tra Emma Marrone, Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono più sereni che mai: a dimostrarlo una foto, diventata ben presto virale sui social, scattata durante il soggiorno dei tre a Napoli in occasione della festa scudetto che ha visto il ballerino nel ruolo di conduttore e la cantante in quello di ospite.

Nelle scorse ore, infatti, era diventato virale sul web un video, relativo alla festa scudetto del Napoli che si è svolta allo stadio Maradona nella serata di domenica 4 giugno, in cui Emma, al termine della sua esibizione, andava via nel momento esatto in cui Stefano De Martino faceva il suo ingresso sul palco.

Numerosi follower avevano ipotizzato che la cantante volesse scappare il prima possibile per non incrociare il suo ex fidanzato.

Ipotesi, quest’ultima, seccamente smentita dalla stessa Emma Marrone che poche ore dopo sul suo profilo Instagram ha postato un video in cui ha smentito questa ricostruzione dei fatti.

“Stamattina sto leggendo articoli che fanno abbastanza ridere e mi dispiace perché in realtà non c’è nessun gelo. Anzi Stefano è stato bravissimo, ha tenuto una serata davanti a 50mila persone, sono tanto orgogliosa di lui. Solo che non l’ho neanche sentito parlare dietro di me” aveva dichiarato la cantante.

“Volevo tranquillizzare che non c’è nessun gelo, non sono scappata da nessuna parte perché io non scappo mai e soprattutto non scappo da una persona a cui voglio un mondo di bene e di cui sono veramente orgogliosa – aveva aggiunto Emma Marrone – State sereni che sta tutto a posto”.