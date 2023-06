Gelo tra Emma Marrone e Stefano De Martino alla festa scudetto del Napoli: lei canta e se ne va | VIDEO

Gelo tra Emma Marrone e Stefano De Martino alla festa del Napoli

Non è passato inosservato sul web il momento in cui Emma Marrone, al termine della sua esibizione alla festa scudetto del Napoli, che si è svolta allo stadio Maradona nella serata di domenica 4 giugno, ha salutato in fretta e furia il pubblico evitando Stefano De Martino.

La cantante, che si è esibita con Napule è, è letteralmente fuggita via nel momento in cui Stefano De Martino, conduttore della serata, ha preso il microfono raggiungendola al centro del palco.

“Grazie, grazie! Forza Napoli sempre” ha gridato Emma Marrone, che poi è andata via senza salutare il presentatore e ballerino napoletano.

No ragazzi, ma lei è proprio scappata.

Emma I feel upic.twitter.com/FMv1p50pSm — 𝑪𝒂𝒛𝒛𝒊𝒎𝒎𝒐𝒔𝒂🍸 (@its_Cazzimmosa) June 4, 2023

“Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele, che starà sicuramente festeggiando con noi” ha affermato Stefano De Martino dopo l’esibizione della sua ex fidanzata.

Il momento di gelo tra i due non è passato inosservato sui social con molti follower che hanno commentato l’attimo di imbarazzo.

“Lei neanche lo guarda e se ne va” scrive qualcuno. E ancora: “Emma che saluta tutta Napoli, ma quando Stefano De Martino dice ‘Emmaaaaaa’ lei se n’era già andata. Che regina”.