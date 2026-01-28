Icona app
Gossip

Emma Marrone: “Stefano De Martino è stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere, ma non ci tornerei”

Immagine di copertina
Credit: AGF

"Non è la prima storia che finisce per corna": le parole della cantante sulla relazione con il ballerino e conduttore

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Ospite del podcast Fuori di Cabello di Victoria Cabello, Emma Marrone ha ripercorso la sua carriera parlando anche della sua relazione con Stefano De Martino. Sul rapporto con il conduttore di Affari Tuoi, la cantante ha affermato: “Sdoganiamo il rapporto con Stefano, siamo molto amici”. La loro relazione “è finita in maniera turbolenta, ma c’erano i riflettori puntati e altre persone di mezzo. Non è la prima storia che finisce per corna”. Il gossip che ne è seguito dopo la fine dello loro storia ha lasciato il segno: “Quella tossicità mi ha rallentato la carriera di quattro o cinque anni”. Resta comunque l’affetto: “È stato il fidanzato che mi ha fatto più ridere”. Anche se Emma sentenzia: “Non ci tornerei insieme, assolutamente no”.

Parlando di sé e del suo carattere, poi, Emma Marrone dichiara: “Magari è genetica, sono nata forte e crescendo magari questa cosa si è amplificata”. Carattere che ha preso dalla madre: “È molto autoritaria, ancora tremo quando mi sgrida”. Emma, infatti, non ha dubbi: “Se oggi sono una donna equilibrata lo devo a lei”. La cantante poi rivela di non “riascoltarsi mai” mentre l’unico luogo dove non ha paura di niente è il palcoscenico: “Sono un animale da palcoscenico”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
