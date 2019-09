Emma Marrone rompe il silenzio social dopo l’annuncio della malattia, e scrive a Tiziano Ferro

Dopo aver annunciato l’addio alla musica a causa di problemi di salute, Emma Marrone rompe il silenzio social e scrive a un suo carissimo amico, l’artista Tiziano Ferro, con cui quest’estate ha collaborato a Los Angeles alla produzione del suo album “Io sono bella”.

L’ultimo prima dell’allontanamento dalle scene.

Emma Marrone ha comunicato ai suoi fan di avere un problema di salute venerdì scorso, 20 settembre 2019, scrivendo su Instagram: “Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili”.

E ora, torna a scrivere sui social per la prima volta dopo l’annuncio, che ha rattristato e preoccupato tutti i fan.

Emma Marrone e Tiziano Ferro sono molto legati, e la cantante salentina ha scelto la pagina Instagram dell’amico e collega per farsi sentire sui social, mostrando di avere ancora voglia di fare.

Sulla sua pagina il cantante ha pubblicato in un post le date del suo tour “accetto miracoli”, che lo porterà nelle principali città italiane dal 30 maggio al 15 luglio 2020, ed Emma lo ha commentato scrivendo: “Preparami un pass per tutte le date”.

