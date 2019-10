La gaffe di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla presenza di Emma Marrone

Emma Marrone è stata la super ospite di Che Tempo che Fa nella puntata di ieri sera, domenica 27 ottobre. La cantante è tornata in tv dopo lo stop annunciato qualche mese fa dovuto alla malattia.

Alla presenza di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, Emma ha presentato il suo nuovo album Fortuna. Il disco rappresenta per la cantante la rinascita dopo la lotta contro il tumore.

Emma Marrone in passato ha avuto affrontare un tumore: il racconto della malattia

Quando lo scorso settembre Emma Marrone ha infatti annunciato il ritiro dalla scene, amici, fan e colleghi hanno subito pensato al cancro che aveva colpito la cantante una decina di anni prima, poco prima di entrare nel talent Amici di Maria De Filippi.

Superata l’operazione e la convalescenza, Emma è tornata con la sua musica più carica di prima: “Mai stata meglio. Non è stata una passeggiata di salute. Ma sto qui, sto bene”, ha dichiarato.

Quello che non è sfuggito ai telespettatori più attenti è stata la gaffe commessa da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto alla presenza di Emma. L’ospitata a Che Tempo che Fa si è infatti conclusa con la consegna di un mazzo di rose rosse alla cantante.

I fan di Instagram e Twitter hanno notato l’espressione lievemente contrariata di Emma. Fazio e Littizzetto hanno infatti fatto una gaffe. La cantante non apprezza le rose rosse e, in più di un’occasione ha dichiarato di non essere mai contenta di riceverle perché sono legate a ricordi non tanto positivi.

“La mia vita normale è molto banale – ha raccontato in passato Emma Marrone in un programma condotto da Giampaolo Morelli -, per conquistarmi basta offrirmi un gelato, tanto non sono mai a dieta. Da evitare, le rose rosse – aveva sottolineato la cantante salentina -. Non le sopporto, ogni volta che me le regalano succede qualcosa di negativo“.

Emma Marrone racconta per la prima volta del tumore: “Intorno a me si è sgretolato tutto”