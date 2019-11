“Anch’io picchierei una pu**ana”: Eminem appoggia la violenza di Chris Brown su Rihanna

Eminem con Chris Brown per la violenza su Rihanna

In un verso successivamente tagliato della canzone di Eminem Things Get Worse (2011), il rapper avrebbe espresso il suo sostegno al collega Chris Brown accusato di violenza sull’ex fidanzata Rihanna.

Il file audio del brano è stato pubblicato su Reddit, il sito internet di social news, da un utente sotto il titolo “(SNIPPET) Eminem – Things Get Worse (Rihanna Diss)”.

Nella canzone Eminem dice: “Let me give my two cents, of course I support Chris Brown/ I’d beat a bitch down, too, if she gave my dick an itch now”. Tradotto: “Lascia che dia il mio parere, naturalmente sostengo Chirs Brown/ Anche io picchierei una puttana/ Se mi dà un prurito al cazzo”.

In molti ricorderanno le dolorose immagini diffuse da tutta la stampa che mostravano Rihanna con il volto livido e gonfio dalle botte ricevute dal compagno.

Rihanna e Chris Brown avevano reso pubblica la loro relazione nel 2008. Poco dopo si lasciano quando lui, nel corso di una lite, la picchia. Alla vigilia dei Grammy Awards nel 2009, Rihanna si era presentata a una festa mostrando i lividi sul volto. Al tempo fu costretta ad annullare la sua performance all’evento. E le foto del volto tumefatto della cantante fecero il giro del web.

Eminem nell’audio inedito avrebbe quindi appoggiato la violenza del collega sulla fidanzata e a rendere ancora più drammatica la vicenda è la collaborazione tra il rapper e la cantante nel 2010, un anno prima dell’uscita della canzone in cui Eminem appoggia Chris Brown, con il duetto Love the way you lie. Nel 2012 hanno ancora cantato insieme nel brano Numb e nel 2013 nel il singolo Monster.

