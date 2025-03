Emanuel Lo: “Ho conquistato Giorgia con una lettera”

“Non siamo la coppia perfetta, abbiamo passato tante fasi, ma oggi ci guardiamo e sentiamo gli anni che ci siamo guadagnati insieme”. Lo dice Emanuel Lo, professore di ballo ad Amici di Maria De Filippi, parlando della sua storia d’amore con la cantante Giorgia.

“La nostra parte privata è, come dire, da persone normali”, spiega Lo in un’intervista al settimanale Chi. “Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina”.

I due si sono conosciuti nel 2022 sul set del videoclip di Spirito Libero, canzone di Giorgia, diretto dal coreografo Luca Tommassini. Ma si sono messi insieme solo nel 2004.

Al primo incontro, racconta Lo, “c’è stata una scintilla, ma per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti”.

Un anno dopo Giorgia e il ballerino si sono rivisti. “Non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso”, ricorda Lo. “Quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera”. E la lettera è stato il primo passo di un amore che, dopo sei mesi, è esploso con la partenza della tournée della cantante.

Ventuno anni dopo Giorgia ed Emanuel sono ancora insieme e hanno un figlio di 15 anni.

Nell’intervista a Chi il ballerino parla anche dell’importanza di distinguere la carriera dalla vita privata: “La creatività – dice – è bella, ma è un lavoro. Secondo me quando non riesci a staccare e sei solo un personaggio, rischi di perderti”.

