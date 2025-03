Rita Rusic: “Eleonora Giorgi fu estromessa da Sanremo 2022, ci rimase malissimo”

“Negli ultimi tempi” Eleonora Giorgi “era amareggiata perché non la facevano lavorare”. Lo rivela Rita Rusic, ospite di Storie Italiane in onda su Rai 1 a pochi giorni dalla morte dell’attrice.

Secondo la produttrice cinematografica, fu in particolare un episodio a ferire Giorgi: quest’ultima aveva proposto di condurre in coppia con la collega Ornella Muti una serata del Festival di Sanremo 2022, ma dopo un iniziale apertura da parte del direttore artistico Amadeus l’idea sarebbe stata accantonata senza darle spiegazioni.

“L’idea di mettere sul palco due attrici e icone del cinema italiano era molto piaciuta, ma, dopo una serie di riunioni, Eleonora è stata estromessa senza motivo. Lei era rimasta malissimo”, dice Rusic.

“Bisognava darle anche un cameo, una parte piccola, anche per farle rivivere il set, dobbiamo essere più profondi e più buoni, ma prima della morte”, osserva la produttrice.

Rita Rusic lavorò con Eleonora Giorgi nel 1982 per la produzione del film Grand Hotel Excelsior,. In quello stesso anno Rusic fu scelta come co-protagonista per il film Attila flagello di Dio, una parte che inizialmente avrebbe dovuto essere interpretata proprio da Giorgi.

Da una quindicina d’anni Rusic ha abbandonato l’industria del cinema, che ora critica duramente per il trattamento riservato alla collega.

“Quando gli artisti decidono di separarsi da un ambiente vivono periodi difficili”, dice. “Lei non ha avuto fortuna con il cinema d’autore: nella sua grande carriera le sarebbe piaciuto interpretare anche ruoli più artistici, non ha avuto la fortuna di incontrare registi di questo tipo che credevano in lei”.

“Ma la famiglia – continua – è riuscita darle una grande serenità perché si sentiva sola, si era ritirata dalla vita di coppia anche, non voleva andare al mare, e farsi vedere, ha quindi trovato questo grande amore nella famiglia e lei si è sentita così forte dal sapere che non si sarebbe separata dal suo grande amore”.