Marracash ed Elodie, il tappo della bottiglia di champagne finisce in acqua

Marracash ed Elodie finiscono nel mirino delle critiche social. La tanto amata coppia durante un giro in barca ha stappato una bottiglia di champagne, fin qui nulla di strano. Peccato che il tappo sia finito in mare. Il gesto dei due cantanti non è piaciuto ai fan che sui social hanno espresso il loro disappunto.

Visualizza questo post su Instagram ❤️ Un post condiviso da Elodie (@elodie) in data: 28 Ago 2020 alle ore 10:38 PDT

