Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, il dettaglio social non sfugge ai fan: “Hanno fatto pace?”

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: “Hanno fatto pace?”

Maddalena Corvaglia riappare sui profili social di Elisabetta Canalis: il dettaglio non è sfuggito ai fan più attenti che ora si chiedono se tra le due vi sia un riavvicinamento.

Elisabetta Canalis, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram una serie di vecchie foto risalenti a quando ricopriva il ruolo di Velina a Striscia La Notizia.

Tra le immagini postate, ve ne è una che ritrae proprio Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia insieme. Si tratta ovviamente una foto di repertorio, ma che ha riacceso la speranza nei fan delle due ex amiche.

Di recente, Maddalena Corvaglia era tornata a parlare dell’amicizia con Elisabetta Canalis senza però chiarire quale fosse stata la causa della loro rottura: “Cos’è successo? Non lo dirò mai, è stato troppo grave per me. Quando si perde la fiducia, l’amicizia si spezza. Non sono una stro***, però tendo a non fare avvicinare troppo le persone proprio per la paura di vederle andare via. Sono guardinga, ho addosso ottanta strati di corazza, perdere qualcuno a cui tieni è dolorosissimo. Ho perso mio padre da piccola, so cosa si prova, non voglio mi ricapiti”.

“È stata una bellissima amicizia , che sia finita non toglie nulla. Con Elisabetta siamo state inseparabili e complici anche nei momenti più difficili. Durante quei tre anni insieme erano tutti convinti che prima o poi avremmo litigato, invece ci siamo sempre protetti e sostenute” aveva aggiunto Maddalena Corvaglia.