Elisabetta Canalis e Alvise Rigo non si nascondono più: lei posta la prima foto insieme sui social

Ormai non ci sono più dubbi: Elisabetta Canalis e Alvise Rigo sono una coppia. A ufficializzare la liaison è stata la stessa ex Velina che postato sui social la prima foto che li ritrae insieme. La showgirl, infatti, ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram un’immagine che li ritrae a Milano, sorridenti e abbracciati in motorino, in occasione del compleanno di lui. “Happy Birthday!” è la didascalia che accompagna la foto. Di una possibile relazione tra i due si era vociferato a lungo negli scorsi mesi, ma non era stata né confermata né smentita dai diretti interessati.

Secondo quanto era trapelato nei mesi scorsi, Elisabetta Canalis e Alvise Rigo si sono conosciuti a Torino sul set del reality Netflix, Physical Italia: da 100 a 1. Canalis e Rigo sarebbero rimasti in contatto anche dopo le registrazioni con lui che poi avrebbe raggiunto la showgirl a Los Angeles, dove vive. Nelle storie Instagram di entrambi, infatti, erano apparsi gli stessi luoghi, dal molo di Santa Barbara alle dune di Pismo Beach. Alvise Rigo, inoltre, aveva condiviso la foto dell’amato cane dell’ex Velina, mentre in un video, postato sempre tra le stories, si vedeva chiaramente Elisabetta Canalis. Ora, ad eliminare ogni dubbio, ci ha pensato la stessa showgirl.