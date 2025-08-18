Icona app
Gossip

Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? L’indiscrezione: “Incontri e strani movimenti con Alvise Rigo”

I due hanno trascorso qualche giorno insieme a Los Angeles dove l'ex Velina vive

di Niccolò Di Francesco
Dopo la rottura con Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis potrebbe aver ritrovato l’amore: è l’indiscrezione lanciata da Chi, secondo cui l’ex Velina si frequenterebbe con l’ex rugbista Alvise Rigo, ora modello e attore. I due si sarebbero conosciuti a Torino durante la registrazione del nuovo reality show di Netflix, Physical Italia: da 100 a 1. Canalis e Rigo sarebbero rimasti in contatto con lui che avrebbe raggiunto la showgirl a Los Angeles, dove vive. Nelle storie Instagram di entrambi, infatti, sono apparsi gli stessi luoghi, dal molo di Santa Barbara alle dune di Pismo Beach. Alvise Rigo, inoltre, ha condiviso la foto dell’amato cane dell’ex Velina, mentre in un video, postato sempre tra le stories, si vede chiaramente Elisabetta Canalis. Flirt o semplice amicizia? Non è dato sapere, ma intanto il gossip impazza.

La showgirl, che ha recentemente trascorso le sue vacanze in Italia, è single da diversi mesi, dopo la rottura con il suo personal trainer Georgian Cimpeanu. “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro” aveva dichiarato in un’intervista Elisabetta Canalis parlando del suo (ormai) ex compagno.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca