Elisa Isoardi confessa: “Salvini? Ero gelosa, spiavo il suo cellulare: conoscevo la password”

Elisa Isoardi parla dell’ex Salvini: “Ero gelosa”

Elisa Isoardi torna a parlare del rapporto con Matteo Salvini. La conduttrice de La Prova del Cuoco ammette di essere stata una fidanzata gelosa. Talmente tanto da spiare il telefono dell’ex ministro dell’Interno.

“Conoscevo la sua password ma lui non lo sapeva”, ha dichiarato Elisa Isoardi in un’intervista a “Un Giorno da Pecora” su Rai Radio1. E alla domanda sul che cosa ha trovato nel cellulare di Salvini, la conduttrice risponde: “Ci ho trovato quel che dovevo trovare e ho fatto le scenate che dovevo fare, come fanno tutte le coppie e come fanno le donne gelose”. E lui? “Calmo…”.

Elisa Isoardi confessa anche di avere “spaccato cose” durante le litigate con il leader della Lega: “Di tutto. A me quando vengono i cinque minuti…”. Della celebre foto di lei e Salvini sdraiati sul letto pubblicata sui social per annunciare la rottura Elisa non si pente: “Era un momento normalissimo che è stato interpretato male. Non c’era nessuna malizia da parte mia”.

I due sono comunque rimasti in ottimi rapporti: “I rapporti tra me e Matteo sono rimasti civili e cordiali. Se l’altro giorno quando non è stato bene gli ho scritto? Certo, ci mancherebbe. La mia vita è come prima: ho sempre fatto quel che dovevo fare, ho sempre lavorato. Le storie finiscono e si va avanti, non è un problema”.

Elisa Isoardi e Salvini: “Ecco perché io e Matteo non vogliamo sposarci”

Potrebbero interessarti Francesco Totti, Ilary Blasi confessa: “La nostra storia era destinata a finire” Belen, la foto da giovane in cui sembra un’altra persona: “Hai fatto ricorso alla chirurgia plastica” Jennifer Aniston guadagna in poche ore milioni di follower su Instagram e batte Chiara Ferragni