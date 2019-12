Elettra Lamborghini si sposa con Afrojack: l’annuncio su Instagram | Chi è

Elettra Lamborghini si sposa. Ad annunciarlo è la stessa ereditiera con un post su Instagram. Il futuro marito è Afrojack, dj olandese molto noto, all’anagrafe Nick Van del Wall. I due sono fidanzati da un anno e adesso è arrivata la fatidica proposta.

“Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO… ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita”, così ha scritto Elettra Lamborghini nella didascalia di un post su Instagram in cui i due futuri sposi sono abbracciati e sorridenti.

Nella foto la cantante mostra il prezioso anello di fidanzamento con cui ha ricevuto la proposta di matrimonio. Ma chi è Afrojack? Dj di fama internazionale, Nick ha 32 anni ed è nato a Spijkenisse, nei Paesi Bassi, da madre olandese e padre surinamese. Ha una figlia, Vegas, nata da una precedente relazione con la modella olandese Amanda Balk.

Leggi anche:

L’imbarazzante risposta di Elettra Lamborghini sull’aborto

Elettra Lamborghini a Libero: “Il segreto della felicità è non darla”. E Feltri replica: “Per me è non prenderla”

Potrebbero interessarti Massimo Boldi pronto a sposare la sua fidanzata Irene Fornaciari: “Le ho regalato l’anello” Diletta Leotta si allena anche a Natale: il video in top fa il giro del web Corona pubblica una vecchia foto con Nina Moric e il figlio: spunta il commento di lei