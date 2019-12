Elettra Lamborghini a Libero: “Il segreto della felicità è non darla”. E Feltri replica: “Per me è non prenderla”

È uscita in edicola con il numero di ieri, lunedì 2 dicembre 2019, l’intervista di Libero a Elettra Lamborghini. La famosa showgirl ed ereditiera della casa automobilistica si è raccontata, in modo molto leggero, al quotidiano diretto da Vittorio Feltri, in occasione della messa in onda per questa sera, martedì 3 dicembre, di Twerking Queen: la figlia di Ferruccio Lamborghini, infatti, in questo programma in onda in prima tv su Mtv (canale 130 di Sky) svelerà ai fan molti dettagli della sua quotidianità e della sua vita privata.

Quando nell’intervista le viene chiesto quale sia, a suo parere, il segreto della felicità, la Lamborghini ha risposto: “Per me il segreto della felicità è non darla”. Una affermazione molto colorita che, naturalmente, è stata utilizzata dalla testata giornalistica per il titolo dell’intervista stessa. Titolo che il direttore di Libero, Vittorio Feltri, ha deciso di commentare con un post sul suo profilo Twitter: “Elettra Lamborghini afferma: il segreto della felicità è… non darla. Per me invece è non prenderla”.

Naturalmente la risposta sarcastica alla frase della showgirl è stata applaudita da molti utenti, che hanno riempito di “like” il direttore.

