Barbara D’Urso confonde Chiara Nasti per Chiara Blasi

La conduttrice Barbara d’Urso è incorsa in una gaffe durante la puntata di ieri del suo programma “Live, non è la D’Urso”

La conduttrice ha infatti invitato in studio Chiara Nasti, pensando che si trattasse della influencer protagonista dello scherzo delle Iene: “Per 80 mila euro nemmeno mi alzo dal letto”.

“Chiara Blasi, la protagonista del caso della settimana”, ha detto D’Urso per introdurre la Nasti che, una volta entrata in studio, non sapendo cosa fare, ha risposto con un sorriso falso e un semplice “grazie”, pur consapevole dell’errore.

Una volta compreso il pericoloso scambio di persona, la padrona di casa ha chiesto scusa: “Ho confuso le due Chiara, certo. Quindi è meglio che io cada nella botola”, ha affermato Barbara D’Urso.

Intanto la Nasti ha scritto su Instagram: “Per cosa sarei dovuta essere protagonista questa settimana? Boh, non stavo capendo niente. Tu quando non capisci ringrazia sempre non fa mai male!”, ha scherzato, e poi ha aggiunto in una storia Instagram: “Sicuramente non si confonderanno quando dovranno fare il bonifico. Io ora che mi sono rivista sto ridendo più di voi. Non avevo capito”.

Il video di Chiara Nasti

Chiara Biasi, chi è l’influencer che ha dichiarato: “Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”