Diodato e Levante pizzicati insieme all’uscita di un locale

Diodato e Levante continuano a far sognare i fan che vorrebbero rivederli ancora insieme, come una volta. La loro storia d’amore è finita anni fa ma, da quando hanno partecipato entrambi al Festival di Sanremo 2020, i sogni si sono riaccesi e il settimanale “Chi” ha pizzicato i due cantanti insieme, all’uscita di un locale di Milano.

Diodato ha ammesso di aver dedicato, in passato, una canzone a Levante e alla loro storia d’amore, ma avrebbe poi puntualizzato che “Fai rumore”, il brano vincitore di Sanremo, non era stato pensato per lei. “Nel nuovo album c’è un altro pezzo dedicato a quell’esperienza e s’intitola “Quello che mi manca di te”. Nel pezzo presentato al Festival ho raccontato me stesso, pescando nella mia intimità, nel mio vissuto”, ha spiegato il cantante.

L’amore sarà anche finito, ma l’amicizia è rimasta: Diodato e Levante non hanno mai nascosto di essere rimasti in ottimi rapporti e, dalle foto di “Chi”, è chiaro che il sentimento è ancora lì, nonostante tutto.

Ma quest’incontro immortalato da “Chi” in realtà, più che romantico, sembra essere di natura lavorativa: al loro fianco, infatti, spuntano i rispettivi entourage.

