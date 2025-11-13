Ospite di Supernova, il podcast di Alessandro Cattelan, Diletta Leotta ha ripercorso la sua vita e carriera. La giornalista e conduttrice di Dazn, ha parlato delle difficoltà incontrate nel lavorare in un mondo prettamente maschile, quello del calcio, rivelando di essere stata spesso oggetto di critiche o commenti sessisti. “Qualche volta sento i commenti dei tifosi a bordo campo. La cosa è migliorata con gli anni. Agli inizi, quando facevo la Serie B con Sky c’erano gli striscioni. Quando ho iniziato a essere sul campo, sentivo i cori. All’inizio non erano bellissimi, ma io cerco di alleggerire la situazione e di non prenderla sul personale. Una volta è stato molto brutto: era un Napoli – Brescia, e i tifosi del Brescia avevano fatto un commento molto sessista. Lì, mi sono arrabbiata molto e l’ho fatto anche presente. Mi hanno urlato qualcosa, tipo ‘Tira fuori le tette’. E gli ho fatto un pollice verso il basso per chiudere la questione”.

La presentatrice, poi, ricorda la sua esperienza a Miss Italia in qualità di concorrente: “Era un viatico per arrivare a raggiungere certe vette o per arrivare a fare televisione. Io partecipai proprio perché pensai che magari vincendo Miss Italia avrei raggiunto un primo step per entrare nel mondo spettacolo. Solo che fu un disastro, provavo vergogna. Io ero arrivata quasi alle semifinali. Avevo fatto la sfilata e dopo c’era la prova di ballo. Io sapevo che non avrei ballato, così feci bloccare la musica e dissi che avrei voluto recitare la poesia di Emily Dickinson, That love is all there is. Lo feci, e mi sentii in imbarazzo”.

Nel corso del podcast Diletta Leotta ha raccontato anche la proposta di matrimonio del marito Loris Karius: “Eravamo a Saint Tropez e dalle 18:30 inizia a stressarmi sul fatto che voleva andare a cena. Mi metteva ansia e fretta, quindi usciamo, andiamo a cena nell’hotel in cui eravamo. La cena era presto, alle 19:15 e quindi non avevo molta fame. Poi mi fa: ‘Prima di fare una passeggiata, devo prendere delle cose in camera’. Lo seguo e capisco che aveva fretta di lasciare la stanza perché delle persone avevano preparato tutto l’allestimento. La camera era piena di petali di rose, sul terrazzo c’erano tanti cuori: poi lui si è inginocchiato e ha fatto la proposta”.

Sul suo rapporto con i paparazzi, invece, afferma: “Devo dire che non è più come prima. Ora ho una vita più tranquilla. Quando ero single ed ero una ragazza giovane che si voleva divertire, erano più insistenti. Ogni volta che camminavo con qualcuno, era un presunto fidanzato. Questa cosa mi metteva ansia. Ora sono più tranquilla e mio marito è abituato. In Germania non c’è molto questa cultura del gossip, ma lui non ha capito molto come funziona. Poi essendo tedesco è anche molto freddo, quindi gli dico spesso di mostrarsi più sorridente così non possono dire che abbiamo litigato ma il massimo che ottengo è una smorfia”.