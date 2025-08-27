Icona app
Home » Spettacoli
Spettacoli

Diletta Leotta: “Chi mi insulta sui social poi mi chiede foto nella vita reale. L’immagine conta ma senza competenza non vai avanti”

Immagine di copertina

La conduttrice di Dazn si racconta: "L’invidia è un concetto che non mi appartiene"

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Dagli insulti sui social al rapporto con il marito calciatore: Diletta Leotta si racconta in un’intervista a Sportweek in occasione del suo debutto a Fuoriclasse Serie A Show, programma in onda su Dazn. La giornalista e conduttrice afferma riguardo alla sua nuova avventura: “Il passaggio dal campo allo studio mi permetterà di portarmi dietro tutta l’esperienza accumulata negli stadi. In carriera ho intervistato tanti personaggi importanti, da Sheva a Maldini, ma l’intervista che ricordo con maggior piacere è quella a Cristiano Ronaldo; ero molto in ansia ma lui è stato davvero alla mano”. E ancora: “Mi sento parte di un cambiamento nella considerazione della donna conduttrice e giornalista che finalmente si sta consolidando. In questo senso, devo dire di essere fortunata a lavorare con Dazn, perché qui riescono a enfatizzare la competenza, valorizzando il talento al di là dell’essere donna o uomo. È chiaro che l’immagine fa parte del nostro lavoro, specie per chi è in televisione, però, se ti riveli un contenitore privo di contenuto, non vai tanto avanti. Ancora oggi studio, mi preparo, cerco di essere aggiornata: questa è la parte fondamentale. Poi, un bel vestito fa piacere metterselo; essere ben pettinata, carina e risultare piacevole da guardare credo che sia anche una questione di rispetto verso il telespettatore, ma credo che valga in ogni ambito lavorativo”.

La presentatrice continua: “L’invidia è un concetto che non mi appartiene, ma non so se è una questione caratteriale o se è perché sono cresciuta in una famiglia piena di donne, con una mamma presente che a noi figli non ha mai trasferito questo tipo di sentimento. Al contrario, mi ricordo che gioivo delle mie sorelle, dei miei fratelli, delle amiche. Ammiravo i miei fratelli che sono tutti più grandi di me, e pensavo: ‘Cavolo, l’hanno fatto loro, lo voglio fare anche io’. Mio fratello è laureato in Medicina, le mie sorelle in Giurisprudenza e Architettura: per me, loro hanno rappresentato uno stimolo. Amo e apprezzo tantissimo le donne e gli uomini che riescono a ottenere i propri obiettivi, penso che possano essere soltanto fonte di ispirazione. Invidia nei miei confronti? ll problema è che viviamo nell’epoca dei social, che abbondano di commenti non proprio bellissimi. Il tema è che poi magari quelle persone che ti scrivono quei commenti sono le stesse che nella realtà ti chiedono una foto o un saluto”.

Sul marito Karius e la figlia Aria dichiara: “Ho già intervistato mio marito, non c’è domanda che non potrei fargli. Gli ho chiesto praticamente tutto, potevo permettermelo. Vivendo regolarmente a distanza, quando siamo insieme in realtà Loris è presente al 200%, anche se ha la partita. Ora che Aria sta crescendo, la porto spesso con me. Quando vede un pallone impazzisce, calcia già bene, ha un destro fortissimo. L’ho portata anche allo stadio, si è divertita tanto, magari sarà una calciatrice oppure farà il mio mestiere, chissà… Ci tengo che lei veda che la mamma lavora, che ha degli impegni, sono cresciuta anche io in questo modo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
