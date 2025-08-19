Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:49
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Gossip
Gossip

L’outfit di Diletta Leotta per il compleanno della figlia scatena le polemiche: “Era proprio necessario?”

Immagine di copertina

La conduttrice di Dazn criticata per il suo abito

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Diletta Leotta è finita di nuovo nel mirino degli haters per via dell’outfit scelto in occasione del compleanno della figlia Aria, che ha compiuto 2 anni. Si è trattata, in realtà, di una doppia festa dal momento che anche la conduttrice di Dazn ha festeggiato i suoi 34 anni, compiuti il 16 agosto scorso. Le immagini del party, al quale hanno partecipato anche Elodie e altri volti noti del mondo dello spettacolo, sono state condivise dalla stessa giornalista sul suo profilo Instagram. E immancabili, come spesso accade, sono arrivati i commenti dei followers, che hanno criticato l’abito scelto da Diletta Leotta per l’occasione. La conduttrice, infatti, indossava un abito traforato fatto di lustrini argentati.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Un look che ha attirato le critiche di molti utenti. “E come al solito non ha voluto distogliere l’attenzione da se stessa nemmeno durante la festa di compleanno della propria figlia. Proprio non ce la fa” si legge tra i commenti. E ancora: “Perfetto look per un compleanno di una bambina”. Un’altra utente scrive: “Adoro ed apprezzo il look ma non mi sembra molto azzeccato per un compleanno di una bimba piccolissima”. E c’è anche chi accusa: “La madre che ruba la scena alla figlia per il suo compleanno”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Gossip / Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? L’indiscrezione: “Incontri e strani movimenti con Alvise Rigo”
Gossip / Il video senza filtri di Clizia Incorvaia: “La gravidanza e la depressione post partum hanno cambiato il mio corpo”
Gossip / Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione
Ti potrebbe interessare
Gossip / Elisabetta Canalis ha un nuovo amore? L’indiscrezione: “Incontri e strani movimenti con Alvise Rigo”
Gossip / Il video senza filtri di Clizia Incorvaia: “La gravidanza e la depressione post partum hanno cambiato il mio corpo”
Gossip / Chiara Ferragni cerca il rilancio cambiando agenzia di comunicazione
Gossip / Raoul Bova registra il marchio "occhi spaccanti", la provocazione di Corona
Gossip / Raoul Bova deposita il marchio "occhi spaccanti" per fermare la diffusione dell'audio
Gossip / Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez presto sposi, l’accordo prematrimoniale in caso di divorzio
Gossip / Giorgia Surina: "Il matrimonio con Vaporidis uno sbaglio, non ne vado fiera"
Gossip / Anna Tatangelo: “Venivo descritta come rovinafamiglie, per anni mi sono sentita sbagliata”
Gossip / Caso Raoul Bova, Rocío Muñoz Morales chiede l’affido esclusivo delle figlie
Gossip / Alessandro Basciano di nuovo contro Sophie Codegoni: “Ostacoli il rapporto padre e figlia, vergogna”
Ricerca