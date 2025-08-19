L’outfit di Diletta Leotta per il compleanno della figlia scatena le polemiche: “Era proprio necessario?”

Diletta Leotta è finita di nuovo nel mirino degli haters per via dell’outfit scelto in occasione del compleanno della figlia Aria, che ha compiuto 2 anni. Si è trattata, in realtà, di una doppia festa dal momento che anche la conduttrice di Dazn ha festeggiato i suoi 34 anni, compiuti il 16 agosto scorso. Le immagini del party, al quale hanno partecipato anche Elodie e altri volti noti del mondo dello spettacolo, sono state condivise dalla stessa giornalista sul suo profilo Instagram. E immancabili, come spesso accade, sono arrivati i commenti dei followers, che hanno criticato l’abito scelto da Diletta Leotta per l’occasione. La conduttrice, infatti, indossava un abito traforato fatto di lustrini argentati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Un look che ha attirato le critiche di molti utenti. “E come al solito non ha voluto distogliere l’attenzione da se stessa nemmeno durante la festa di compleanno della propria figlia. Proprio non ce la fa” si legge tra i commenti. E ancora: “Perfetto look per un compleanno di una bambina”. Un’altra utente scrive: “Adoro ed apprezzo il look ma non mi sembra molto azzeccato per un compleanno di una bimba piccolissima”. E c’è anche chi accusa: “La madre che ruba la scena alla figlia per il suo compleanno”.